Zwischen den Spice Girls geht es gerade heiß her! Während Victoria Beckham (44) immer noch die Einzige ist, die sich nicht an der Reunion beteiligen möchte, sorgte Mel (43) B. mit einer Sex-Beichte für ordentlich Aufsehen. In einem Interview verriet die Sängerin, dass sie vor Jahren mit ihrer Bandkollegin Geri Halliwell (46) im Bett gelandet sei. Ihr angeblicher One-Night-Stand soll diese Behauptung jedoch alles andere als komisch finden. Doch ein Interview von 1999 beweist, dass auch Geri durchaus sexuelles Interesse an Mel hatte!

"Ich würde wahrscheinlich Emma heiraten und Mel B vögeln. Sie ist die Beste", antwortete die damals 27-jährige Geri in einem MTV-Interview auf die Frage, wem sie das Jawort geben und mit wem von ihren Bandkolleginnen sie schlafen würde. Seither scheint ihr eine derartige Offenheit weniger zu gefallen. Ein Insider erzählte gegenüber The Sun, dass Geri mehr als verärgert über das sei, was Mel vor wenigen Tagen ausplauderte. Es soll die Freundschaft der beiden Frauen zutiefst erschüttert haben. Dabei hatte sich die America's Got Talent-Jurorin durchaus bedeckt gegeben und keine weiteren Details über das Schäferstündchen verraten. "Es ist einfach passiert. Es war kein großes Ding", erklärte sie.

Doch Mel wusste zu diesem Zeitpunkt wohl bereits, dass Geri ihr diese Aussage übel nehmen wird: "Sie wird mich dafür hassen, weil sie sich mit ihrem Landhaus und ihrem Mann sehr nobel gibt, aber es ist Tatsache." Girlgroup-Mitglied Mel C. (45), die während des skandalösen Interviews im Publikum saß, gab sich ahnungslos: "Das ist mir völlig neu!"

Getty Images Spice Girls im Januar 1998

ActionPress / RY / Rex Features Geri Halliwell und Mel B. im Dezember 2012

Getty Images Mel C. in London

