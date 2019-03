Wegen seiner neuen Liebe gerät Michael Wendlers (46) mit seinem Vater in einen heftigen Streit! Anfang des Jahres hatte der Schlagerstar seine Beziehung zu der 28 Jahre jüngeren Laura M. publik gemacht. In einer neuen Episode von Goodbye Deutschland präsentierten die Turteltauben sich am Montag ganz verliebt – und zogen damit den Unmut von Michaels Vater Manfred Weßels auf sich! Er kauft den beiden die romantische Show nämlich nicht ab, wie er Bild erklärte: "Diese ganze Arie mit dem kleinen Mädchen ist eine einzige Voll-Verar... Das hat Michael ausgeheckt, damit er ein neues Thema für seine Vox-Serie hat. Er braucht dringend das Geld, das sie ihm zahlen!" Die Vorwürfe ließ Michael aber nicht auf sich sitzen – und schoss gegenüber RTL zurück: "Er ist nicht liebenswert, sondern boshaft!"



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de