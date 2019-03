Sie hat keine Lust auf Body-Shaming! Anfang des Jahres musste Jessie J (30) einen schweren Verlust verkraften: Ihr Bodyguard und langjähriger Freund Dave war völlig überraschend verstorben. Die Sängerin verabschiedete sich für eine Weile aus der Öffentlichkeit. Mittlerweile ist Jessie aber stärker denn je zurück – und das liegt nicht nur an ihrem Freund Channing Tatum (38), sondern auch an ihrer Selbstliebe! Im Netz machte sie ihren Hatern jetzt eine Ansage.

Auf ihrem Instagram-Kanal teilte die Musikerin einen Schnappschuss, der sie nur im Bikini und einem Netzoberteil bekleidet am Meer zeigt – und der ihre Kehrseite in den Mittelpunkt stellt. "Es hat ewig gedauert, meine Haare mit Haarspray so aussehen zu lassen", witzelte die 30-Jährige zu der stürmischen Momentaufnahme. Dabei beließ es die Britin aber nicht: Sie nahm ihren Kritikern, die offenbar in der Vergangenheit kleine Dellen an ihrem Po erkannt haben wollen, direkt den Wind aus den Segeln. "Oh, und für die, die mir sagen, ich hätte Cellulite: Ich weiß. Ich habe einen Spiegel", schrieb Jessie.

Ihre vermeintlichen Schönheitsfehler scheinen Channing ganz und gar nicht zu stören. Zu einem vorherigen Urlaubs-Pic, dass seine Freundin bereits Ende Februar gepostet hatte, schwärmte der Schauspieler über das Aussehen der "Price Tag"-Interpretin, die sich auf dem Bild ebenfalls im Bikini präsentierte: "Das heißeste Instagram-Food-Model im Game."

Charley Gallay/Getty Images for n:PHILANTHROPY Jessie J , Sängerin

Instagram / jessiej Jessie J, Musikerin

Neil Warner/MEGA Channing Tatum und Jessie J in London

