In der vergangenen Folge von Germany's next Topmodel verließ Kandidatin Enisa Bukvic das TV-Format freiwillig. Die Zickereien zwischen den Mädchen wurden ihr irgendwann einfach zu viel. Einen hat ihre plötzliche Heimkehr natürlich total gefreut: ihren Freund Simon Desue (27)! Als Enisas Flug nach Hause Verspätung hatte, wurde der YouTube-Star regelrecht ungeduldig. "Und er so: 'Oh mein Gott, kommst du bald? Kommst du?' Und ich dann so: 'Ja, vielleicht'", erzählte Enisa bei "#GNTM The Talk" auf ProSieben.



