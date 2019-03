Rücken diese Details die Trennung von Michael Wendler (46) und Claudia Norberg in ein ganz neues Licht? Im Herbst vergangenen Jahres hatten die beiden nach 29 Jahren Ehe ihr Liebes-Aus bekannt gegeben. Als Grund für das Ende ihrer Romanze vermuteten viele Michaels neue Freundin – denn der Schlagerstar ist seit Januar mit der Schülerin Laura M. liiert. In einem Interview mit RTL erklärte der Wendler nun aber: "Meine Frau hat die Ehe beendet!" Auch eine mögliche Ursache schilderte der 46-Jährige: "Also so wie ich erfahren habe, hat sie einen neuen Freund kennengelernt!"

