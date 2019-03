Bodyshamern bietet sie keine Plattform! Jessie J (31) ist eine absolute Powerfrau: Sie ist mit ihrer Musik supererfolgreich, seit Neuestem die Dame an der Seite von Frauenschwarm Channing Tatum (38) und sorgt bei ihren Fans mit sexy Schnappschüssen regelmäßig für Schnappatmung. Dennoch gibt es Netz-Trolle, die Fehlerchen an Jessies Äußerem erkennen wollen. Doch dies kann der brünetten Sängerin nichts anhaben. Mit einem neuen Bikini-Posting macht sie den Hatern, die Dellen an ihrem Po erkennen wollen, eine ganz klare Ansage!



