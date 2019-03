Diese Nachrichten dürften für Aufregung im Buckingham Palace sorgen! Dass Herzogin Meghan (37) auch schon vor ihrer Heirat mit einem Mitglied der britischen Königsfamilie ein Leben hatte, finden einige Kritiker offenbar immer wieder schockierend. Ein alter Film der ehemaligen Schauspielerin könnte jetzt erneut Öl ins Feuer gießen: Medienberichten zufolge soll nun ein Unbekannter die Rechte an einem "skandalösen" TV-Comedy-Piloten erworben haben, an dessen Dreharbeiten im Jahr 2011 auch die jetzige Herzogin teilnahm. Droht jetzt etwa die Veröffentlichung des Streifens?

Schauspieler Max Greenfield (38) sprach in The Late Late Show with James Corden über den Film, den er gemeinsam mit Meghan gedreht hatte. "Er hieß 'The Girls and Boys Guide To Getting Down' oder so", erzählte er. "Es war ein Pilotfilm für Comedy Central, Adam Pally (37) war mit dabei", hieß es weiter. Der Film soll eine Art "lebensnaher Reiseführer über Sex, Drogen und schlechtes Benehmen" sein. Laut IMDb sollen darin "hilfreiche Tipps" darüber gegeben werden, "welche Drogen nicht gemischt werden sollten, wie man sich potenziellen Sexpartnern nähert, unerwünschte Personen vermeidet und grundsätzlich eine gute Zeit hat – ohne sich selbst vollständig zu zerstören."

Wie der "New Girl"-Star in dem Interview auch erklärte, habe er nun eine Mail bekommen, in der er darauf hingewiesen wurde, dass eine Person die Rechte für den Streifen gekauft habe und plane, ihn zu veröffentlichen. Der Film wurde gedreht, bevor Meghan 2011 ihre Rolle in "Suits" ergatterte.

