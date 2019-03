Denise Kappès (28) und ihr Noch-Ehemann Pascal (28) haben ein Kind zusammen: Im September kam ihr Söhnchen Ben-Matteo zur Welt – doch schon vor der Geburt trennen sich die beiden. Ihr gemeinsames Kind wohnt bei Denise in Berlin, während Pascal in Köln lebt. Wie das Ex-Bachelor-Babe verrät, besucht der 28-Jährige seinen Spross nur selten. Aus diesem Grund zieht Denise ein trauriges Fazit, wenn es um Pascal geht: "Für mich ist er ist der Erzeuger, das klingt hart, aber ich finde den Vatertitel muss man sich auch erst verdienen. Pascal kann sich den verdienen, er hat die Chance, er hat die Möglichkeit, zu kommen. Wir machen kleine Fortschritte im Moment, das muss ich an dieser Stelle ehrlich sagen, aber es kommt viel von uns", erzählt sie gegenüber Promiflash. Für die Influencerin übernimmt ihr Freund Tim die Paparolle, weil er sich von der ersten Sekunde an um Ben gekümmert habe.



