Der Apfel fällt offensichtlich auch hier nicht weit vom Stamm! Die Tochter von US-Rapper Kanye West (41) und Reality-Sternchen Kim Kardashian (38) entpuppt sich immer mehr als zuckersüße Rampensau. Während North West (5) bei kürzlich geschossenen Familienfotos bereits unter Beweis stellte, dass sie in Sachen Posing ganz schön was auf dem Kasten hat, stellte sie nun ihre flotten Dancemoves zur Schau. Wie Instagram-Videos von ihrer Tante Kourtney Kardashian (39) beweisen, steckt in der Fünfjährigen eine waschechte Tanzmaus. Bei einem Gottesdienst konnte North die Füße stillhalten!



