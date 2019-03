In wenigen Wochen werden Prinz Harry (34) und Herzogin Meghan (37) zum ersten Mal Eltern. Das Geschlecht des königlichen Nachwuchses wurde bisher noch nicht bekannt gegeben, doch eines steht schon jetzt fest: Wie Hello! berichtet, wird der Nachwuchs des Rotschopfes einen anderen Nachnamen tragen als Prinz Williams (36) Kinder. Während Prinz George (5), Prinzessin Charlotte (3) und Prinz Louis als Kinder des Herzogpaares von Cambridge auch den Namen Cambridge tragen, wird das Kind des 34-Jährigen auf den Nachnamen Sussex hören. Bei den britischen Royals ist es gang und gäbe, dass der Name der im Titel genannten Ortschaft gleichzeitig auch der Familienname ist.



