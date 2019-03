Justin (25) und Hailey Bieber (22) sind seit September 2018 verheiratet – doch immer wieder gibt es Krisen-Gerüchte um das junge Paar. Der Grund: Viele Fans sind überzeugt, dass der Teenieschwarm noch in seine On-Off-Flamme Selena Gomez (26) verliebt ist. Nun reagierte der 25-Jährige in seiner Instagram-Story auf diese Vorwürfe: "Warum sollte ich mein Leben einer Ehe widmen, um eine andere Person zurückzugewinnen? Ich habe Selena absolut geliebt und liebe sie noch immer. Sie wird immer einen Platz in meinem Herzen haben." Dieser merkwürdigen Erklärung fügte der "Sorry"-Interpret jedoch noch ein dickes "aber" hinzu: "Allerdings bin ich Hals über Kopf in meine Frau verliebt. Sie ist absolut das Beste, was mir je passiert ist. Hailey ist meine Braut."



