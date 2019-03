Ende Oktober brachte Hilary Duff (31) ihr zweites Kind zur Welt: Sie und ihr Freund Matthew Koma sind Eltern eines Mädchens namens Banks Violet Bair geworden. An das freudige Ereignis erinnert Hilary nun mit einem emotionalen Video zurück. Auf Instagram veröffentlichte sie einen Clip, in dem sie und ihr Töchterchen total verkuschelt zu sehen sind – nur wenige Minuten nach der Wassergeburt. Zu dem rührenden Social-Media-Beitrag fügte sie einige persönlichen Zeilen hinzu: "Ich habe mich lange gefragt, ob ich dieses Video überhaupt teilen möchte, da es extrem persönlich ist. Es war so absolut schön und bereichernd (und schockierend), wie wir uns nach der Geburt meines kleinen Mädchens zum ersten Mal umarmt haben." Aus ihrer ersten Ehe mit Ex-Eishockeyspieler Mike Comrie (38) stammt ihr Sohn Luca Cruz Comrie (7).



