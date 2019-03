Jana Kramer und Mike Caussin (32) gaben sich 2015 das Ja-Wort – und seitdem wurde ihre Ehe offenbar immer wieder auf eine harte Probe gestellt! Die "One Tree Hill"-Darstellerin und der Footballspieler haben zusammen eine dreijährige Tochter namens Jolie Ray und seit Ende November ihren kleinen Sohnemann Jace. Jetzt offenbarten Mike und Jana, dass ihre Beziehung in den vergangenen Jahren von einigen Problemen belastet war: Die Eheleute sprechen ganz offen über Mikes Sexsucht.

Seit drei Jahren befindet sich Mike wegen seiner Abhängigkeit in Behandlung und lebt seit einem Jahr abstinent. In Janas Podcast Whine Down erzählt das Ehepaar von ihrem Leben mit der Sucht. "Jana gab mir ein Ultimatum, als alles raus kam", schildert Mike darin. Seine Frau habe ihn vor die Entscheidung gestellt: Entweder er hole sich Hilfe oder sie sei weg. "Für mich wurde im Laufe meines Lebens klar, dass Sex meine Sucht war und da fing ich an, meine Gefühle zu verbergen und vor der Realität wegzulaufen", erzählt Mike.

Das Promi-Paar spricht auch über einen Rückfall des NFL-Stars im vergangenen Jahr. Obwohl Mike offenbar keinen Geschlechtsverkehr mit einer anderen Frau hatte, sagt Jana: "Es war etwas, dass er nicht hätte tun sollen und es hätte schlimm enden können." Genauer schildern die beiden besagte Situation nicht – sie seien jedoch "glücklich, dass niemand Bestimmtes aufgetaucht" sei.

Getty Images Jana Kramer und Mike Caussin

Splash News Jana Kramer

Getty Images Mike Caussin, Football-Spieler

