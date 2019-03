Sarah Lombardi (26) ist stolz auf ihren Körper! Die Sängerin holte sich im Februar den Sieg bei Dancing on Ice und war durch das tägliche Training in Top-Form. Während ihr Ex-Mann Pietro (26) äußerte, dass sie nun für seinen Geschmack zu dünn sei, genoss die einstige DSDS-Finalistin ihre Gewichtsabnahme. Jetzt präsentiert sie sich zum ersten Mal in diesem Jahr auf ihren Social-Media-Kanälen im Bikini!

Zurzeit macht Sarah mit ihrem Freund Roberto und Söhnchen Alessio (3) Urlaub auf Mauritius. Auf Instagram erfreut die Beauty derweil ihre Follower mit Bildern in einem rot-geblümten Bikini im Retro-Style. Die Fans feiern ihren Look und verteilten schon nach wenigen Stunden über 54.000 Likes. Kein Wunder – mit ihrem gebräunten Sommer-Teint ist Sarah ein echter Hingucker.

Erst vor wenigen Tagen bereitete die 26-Jährige den Spekulationen über ein Liebes-Aus mit Roberto ein Ende. In ihrer Instagram-Story postete sie einige schwer verliebte Pärchen-Bilder mit ihrem Herzbuben. Auch die Herz-Emojis, mit denen sie die Schnappschüsse schmückte, zeigen eindeutig, dass sich die beiden derzeit auf der Sonnenseite des Lebens befinden.

Instagram / sarellax3 Sarah Lombardi im Urlaub auf Mauritius

Instagram / sarellax3 Sarah Lombardi im Bikini auf Mauritius

Instagram / sarellax3 Musikerin Sarah Lombardi, März 2019

