Ist jetzt Panik bei den Fans angesagt? Am vergangenen Dienstag hat das EU-Parlament abgestimmt: Die große Urheberrechtsreform alias Artikel 13 ist nun tatsächlich beschlossene Sache! Müssen die Abonnenten von Bibi Claßen (26), Dagi Bee (24) und all den anderen jetzt etwa um ihre geliebten YouTuber und deren Videos bangen? Was regelt Artikel 13 eigentlich und wo liegt das Problem? Promiflash beantwortet die drei wichtigsten Fragen...



