Warum hat Enisa Bukvic der Sendung Germany's next Topmodel bloß den Rücken gekehrt? In Folge sieben der Castingshow überraschte die 24-Jährige mit ihrem freiwilligen Ausstieg. Angeblich hatte ihr das Heimweh zu schaffen gemacht. Außerdem habe der Handy-Entzug zu einer Panikattacke geführt – aber was ist an diesen Behauptungen dran? Nichts, wie Enisa in einem YouTube-Video erklärt. "Leute, ich habe keine Panikattacke bekommen. [...] Das war ein bisschen zu negativ für mich in der letzten Zeit, die ich dabei war." Offenbar waren der Freundin von Simon Desue (27) einfach die regelmäßigen Dramen in der GNTM-Villa zu viel geworden.



