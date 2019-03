Dass Michael Wendler (46) nach der Trennung von Ex Claudia Norberg bereits wieder auf Wolke sieben schwebt, ist längst kein Geheimnis mehr. Der Schlagerstar turtelt im Netz mit Freundin Laura Müller, was das Zeug hält. Doch wie sieht es bei Claudia aus? Im Bild-Interview sprach die Blondine Klartext und verriet: "Es gab und gibt keinen neuen Mann in meinem Leben." Außerdem erklärte sie: Nicht der Wendler habe die Beziehung beendet – die Trennung sei von ihr aus gegangen.



