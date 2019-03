Michael Wendler (46) darf sich auf heiße Stunden freuen! Seitdem der Schlagerstar und Freundin Laura Müller ihre Beziehung öffentlich gemacht haben, kennt ihre Liebe kein Halten mehr. Fast täglich versorgt das Paar seine Community im Netz mit neuen Knutschfotos und Gefühlsbekundungen, die vor Romantik nur so triefen – den Wendler scheint's so richtig erwischt zu haben. Kein Wunder also, dass er sich besonders auf traute Zweisamkeit mit seiner 28 Jahre jüngeren Liebsten freut! Vor allem aber, wenn Laura dabei die neu geshoppten Dessous trägt, kann es Michael kaum erwarten, wie einer ihrer neuesten Pärchen-Clips unmissverständlich auf Instagram zeigt.



