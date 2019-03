Andrej Mangold (32) und Jennifer Lange bekommen ganz offensichtlich nicht genug voneinander! Seit Ende Februar müssen der Basketball-Star und die Zumba-Trainerin ihre Liebe nicht mehr verstecken. Nach einer aufregenden Bachelor-Staffel überreichte er seiner Auserwählten die letzte Rose. Seither schwebt das Paar auf Wolke sieben und will bald sogar zusammenziehen. In einem Interview plauderten Andrej und Jenny nun intime Details über ihr Sexleben aus – und das ist anscheinend ziemlich leidenschaftlich!

Bei Andrej und Jenny geht es zwischen den Laken offenbar heiß her. Das ließen die beiden nun jedenfalls im Gespräch mit Bild durchblicken. Auf die Frage, wie ihr Sex denn so sei, erklärte der Rosenkavalier verschmitzt: "Extrem leidenschaftlich und wie eine Droge." Noch mehr ins Detail ging das verliebte Duo aber nicht.

Zu ihrem ersten Stelldichein war es schon während der Dreharbeiten gekommen. Im Rahmen eines Livestreams auf Instagram hatte Andrej bereits nach dem Finale verkündet: "Wir hatten auf jeden Fall Sex bis jetzt, gehört dazu, wenn man zusammen ist. Es war auf jeden Fall heiß – auf Kuba und in Mexiko." Was sagt ihr dazu, dass Andrej und Jenny so offen über ihr Sexleben reden?

TV NOW Jennifer Lange und Andrej Mangold in der vierten Folge von "Der Bachelor"

Instagram / agentlange Andrej Mangold und Jennifer Lange, März 2019

TVNOW Jennifer Lange und Andrej Mangold im Bachelor-Finale 2019

