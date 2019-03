Sie sind so verliebt! Wie viel Jeremy Grube (25) und Yvonne Pferrer (24) einander bedeuten, zeigte die ehemalige Köln 50667-Darstellerin ihrem Liebsten gerade erst an seinem 25. Geburtstag: Sie erfüllte ihm einen lang erträumten Wunsch, indem sie mit ihm eine romantische Nacht in einem Baumhaus-Hotel verbrachte. Das neueste Update aus ihrem Liebesleben lässt allerdings so manchen stutzen: Ist das etwa ein After-Sex-Pic?

Vor Kurzem postete Jeremy ein Foto von sich und seiner Freundin auf Instagram und gab damit viel Raum für Spekulationen. "Hattet ihr gerade Sex?", fragte sofort ein Follower. Auf dem Schnappschuss kuscheln sich die beiden eng auf einem Bett aneinander – von Klamotten keine Spur. Jeremy blickt lächelnd auf Yvonne, während sie selig zurückschaut. Auch Jeremys Worte klingen nach einer sehr intensiven Zweisamkeit: Wenn sie sich lange nicht gesehen hätten, würden sie es sich zu Hause gemütlich machen und stundenlang miteinander über ihre Erlebnisse reden. "Das ist etwas ganz besonderes für mich", schwärmte er.

Wie ernst ihre Beziehung mittlerweile ist, machen auch ihre Vorstellungen von einer gemeinsamen Zukunft deutlich: "Mein Freund und ich sind seit fast fünf Jahren zusammen und wir reden schon immer häufiger über das Thema Hochzeit und Kinder. Am liebsten hätten wir Zwillinge", verriet Yvonne im Herbst in einem Interview. Etwas Zeit möchten sie sich mit der Familienplanung aber noch lassen.

Jeremy Gruber Yvonne Pferrer und Jeremy Grube

Instagram / yvonnepferrer Yvonne Pferrer und Jeremy Gruber

Instagram / yvonnepferrer Jeremy Grube und Yvonne Pferrer in Las Vegas

