Hat Salvatore Vassallo ein eindeutiges Beuteschema? Bei Temptation Island stellten der Unternehmer und seine Partnerin Christina Dimitriou ihre gegenseitige Treue auf den Prüfstand. In der etwas anderen Kuppelshow war Salvatore von zwölf Single-Damen umgeben – und denen soll er ganz schnell verklickert haben, was ihm bei einer Frau wichtig ist. "Er hat auch mal einen Spruch in der Villa abgelassen: 'Ja, ich möchte nicht, dass eine Frau mehr als 50 Kilo wiegt.' Und dann ist natürlich ein riesiger Shitstorm bei uns losgebrochen", verriet die Kandidatin Giulie Santana im Promiflash-Interview in der Berliner Shisha-Bar Rauchwolke.



