Erst im vergangenen Februar überraschte Matthias Schweighöfer (38) seine Fans mit einer neuen Frau an seiner Seite: der Schauspielerin Ruby O. Fee (23). Seit ihrem Liebes-Outing war es eher der Matthias, der sich in der Öffentlichkeit zu der Beziehung äußerte – die Beauty hielt sich meist zurück. Doch jetzt plauderte Ruby in einem Interview intime Details über ihren Liebsten aus und verriet: Wenn sie für einen Film Sex-Szenen dreht, Matthias cool.

Gerade erst beendete Ruby die Dreharbeiten zu dem US-amerikanisch-deutschen Actionfilm "Polar" – in welchem es zu einer ziemlich erotischen Szene mit ihrem Kollegen Mads Mikkelsen (53) kam. Solche intimen Aufnahmen seien für ihren neuen Partner allerdings kein Anlass zur Eifersucht, wie sie gegenüber Gala bei der Präsentation des neuen "Range Rover Evoque" in Berlin betonte: "Wir sind Schauspieler, es gehört dazu."

Um ihre Beziehung zu Matthias gab es in der Vergangenheit viel Trubel, doch der habe sich mittlerweile gelegt, wie Ruby erklärte: "Ich glaube, es ist ganz normal, dass sich so etwas aufbauscht. Es war natürlich viel, aber ich habe versucht, mich da ein bisschen rauszuhalten." Jetzt sei sie einfach nur glücklich, dass alles wieder ruhig und entspannt sei.

Getty Images Ruby O. Fee im April 2018 in Berlin

action press Ruby O. Fee im März 2019 in Berlin

Frederic Kern / Future Image Ruby O. Fee und Matthias Schweighöfer im Februar 2019 in Berlin

