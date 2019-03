Der Beef zwischen Namika und Dieter Bohlen (65) geht in die nächste Runde! In der aktuellen DSDS-Staffel zog der Pop-Titan regelmäßig über die Sängerin her – zweifelte sogar an ihrem musikalischen Talent. Dagegen wehrte sie sich im Netz und verlangte eine Entschuldigung des 65-Jährigen. Im Interview mit dem Radio-Sender 98.8 KISS FM legte sie noch einmal nach: "Also, er platziert Songs von mir in einem sehr ekligen Kontext, in einem negativen Kontext. Es ist auf jeden Fall immer lächerlich dargestellt." Sie verriet außerdem Dieters Reaktion auf ihren Gegenschlag: Er habe sie auf Instagram blockiert. Diese Aktion fand die "Lieblingsmensch"-Interpretin alles andere als cool: "Auch ein richtiger Losermove! Sorry! Sorry, Dieter! Aber ist so", lautete ihr Kommentar.



