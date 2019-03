Beim aktuellen Bachelor-Paar geht es im Bett wohl besonders heiß her. Im Oktober lernte Rosenkavalier Andrej Mangold (32) seine spätere Auserwählte Jennifer Lange bei den Dreharbeiten der Kuppelshow kennen. Monate nach dem Finale sind die beiden immer noch total verliebt, was sich anscheinend auch in ihrem Sexleben widerspiegelt. Ihr Liebesspiel sei nämlich: "Extrem leidenschaftlich und wie eine Droge", offenbart der Basketballer nun im Interview mit Bild.



