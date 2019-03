"Sag mir, hast du Zeit? Ich komm' gerne mal vorbei und wir cruisen in meinem Bentley", rappt Kay One (34) in seiner neuen Single, die er am 29. März veröffentlichen wird. Sein Song "Bentley" stellt allerdings nicht nur eine Liebeserklärung an sein Auto dar, sondern könnte auch der nächste Sommerhit werden. "Meine Musik ist dafür bekannt, dass ich mich immer wieder neu erfinde und meine Fanbase mit freshen Sounds überrasche. Auch bei meiner aktuellen Single 'Bentley' bin ich einen komplett neuen Film gefahren, was die Musik und auch das Video betreffen", teasert der 34-Jährige seinen Song in einer offiziellen Pressemitteilung an, die Promiflash vorliegt.



