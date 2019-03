Muss Daniela Büchner (41) jetzt auch noch um ihr Zuhause bangen? Die TV-Bekanntheit hat in den vergangenen Monaten eine harte Zeit durchgemacht: Ihr Mann Jens Büchner (✝49) verstarb an den Folgen seiner Lungenkrebserkrankung im vergangenen November. Nun folgt für die Fünffach-Mama wohl die nächste Hiobsbotschaft: Ihr Haus, das sie mit Jens vor Jahren angemietet hatte und in dem sie mit ihren Kids derzeit immer noch wohnt, wurde laut RTL vom Besitzer verkauft. Der neue Eigentümer kann die Büchners nun jeden Moment vor die Tür setzen – wenn er es denn will!



