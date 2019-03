Sie kann einfach nicht genug davon kriegen! Nur wenige Monate nach der Geburt ihres Sohnes Elija erwartet Sila Sahin (33) derzeit bereits ihr zweites Kind – und genau wie bei ihrer ersten Schwangerschaft hat die Ex-GZSZ-Darstellerin auch jetzt wieder extremen Heißhunger auf Wassereis. Anhand ihrer Gelüste wollen ihre Fans nun sogar das Geschlecht ihres Kindes herausgefunden haben, wie Sila in ihrer Instagram-Story erzählt: "Manche sagen auch: 'Oh, du isst wieder Wassereis, das muss ja wieder ein Junge sein!'"



