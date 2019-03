Seit 2015 ist die Schauspielerin Jana Kramer mit dem ehemaligen Footballspieler Mike Caussin (32) verheiratet. Doch das Paar durchlebt aktuell eine schwere Zeit – und das nicht erst seit gestern. Vor Kurzem erklärte die "One Tree Hill"-Beauty öffentlich, dass Mike unter seiner Sexsucht leidet. Seit drei Jahren sei er deswegen schon in Therapie. Doch jetzt machten die beiden erneut ein Geständnis: Der Sportler hatte einen Rückfall!

In Janas Podcast Whine Down offenbart das Paar, der 32-Jährige sei nun seit einem Jahr abstinent. Doch nach zwei Jahren Therapie erlitt Mike einen Rückfall – und der sei extrem gewesen, berichtet Jana: "Das war ein, du weißt, massiver Rückfall." Er habe sie aber nicht mit einer anderen Frau betrogen, erklärt Mike: "Kein Sex außerhalb der Ehe. Ich möchte die Leute wissen lassen, dass es keine andere Affäre seit diesem Moment gab." Dennoch habe er etwas getan, was wohl schlimmer hätte ausgehen können. Konkret wird Jana dabei nicht, aber sie sagt: " Es war etwas, das er nicht hätte tun dürfen, es war schlecht. Ja, es war körperlich nicht außerhalb der Ehe. Wir sind einfach froh, dass niemand aufgetaucht ist."

Wie sie erklärt, habe sie Mike vor dem Akt erwischt und verrät im Podcast: "Ich bin stattdessen im Hotel aufgetaucht" und der Ex-Footballspieler ergänzt: "Ja, wir haben ziemlich viel Sch***e durch."

Getty Images Jana Kramer, Schauspielerin

Getty Images Mike Caussin, Sportler

Getty Images Mike Caussin und Jana Kramer

