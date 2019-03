Sorgt Julian Stoeckel (32) schon bald für die nächste Let's Dance-Sensation? Seit einigen Wochen wirbeln einige der deutschen Promis wieder über das Parkett der RTL-Show. Dabei gibt es in diesem Jahr auch einige Premieren: Mit Sängerin Kerstin Ott (37) und Regina Luca (30) zeigt erstmals eine Frau-Frau-Paarung, was sie draufhat. Für It-Boy Julian ist das eine große Inspiration: Im Promiflash-Interview erzählte er, dass er auch Interesse an einer Teilnahme hätte – unter einer ähnlichen Bedingung: "Ich würde ja auch logischerweise nur mit einem Mann tanzen. Ich bin natürlich die Dame dann und lasse mich führen."



