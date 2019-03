Eigentlich zeigt sich Justin Timberlake (38) gern als Frauenschwarm – oberkörperfrei, tätowiert und mit einem sexy Sixpack. Doch offenbar gilt er in manchen Betten eher als Liebestöter. Wer es etwas wilder mag, braucht ein Safeword, damit bei besonders heiklen Sexpraktiken die Grenze des Machbaren gezogen wird. Das sollte möglichst wenig sexy sein – und genau diese Funktion soll tatsächlich Justins Name haben!

Ausgerechnet Justin, der in seinem Hit "SexyBack" noch singt: "Siehst du diese Fesseln, Baby, ich bin dein Sklave", gilt offenbar als Lust-Killer. Zumindest bei diesem Paar: Auf Instagram postete ein Fan ein Video, auf dem er sich mit seiner Freundin Jamie Garcia-Prado auf einem Justin-Konzert befindet. Direkt vor der Bühne hielt der Mann ein Schild hoch. Den darauf abgebildeten Spruch las der neugierige Justin laut vor: "Das Safeword meiner Frau ist Justin Timberlake" – der Sänger kratzt sich am Kopf und fragt sichtlich geschockt nach: "Ich muss das nur mal klarstellen. Du schreist meinen Namen, und was auch immer ihr für verrücktes Zeug macht – muss aufhören?"

Prüde soll es aber auch bei dem Musiker selbst und seiner Gattin Jessica Biel (37) nicht zugehen – sie machen ebenfalls öfter Gebrauch von einem Safeword. Das hat der 38-Jährige letzten November bei Jimmy Fallon (44) in The Tonight Show verraten: Es lautet Ananas.

Getty Images Justin Timberlake bei den Emmy Awards im September 2018

Getty Images Justin Timberlake, Singer-Songwriter

Adriana M. Barraza/WENN.com Jessica Biel und Justin Timberlake

