Maisie Williams (21) plaudert Details zum Game of Thrones-Finale aus! Langjährige GoT-Fans haben sich bereits damit abgefunden, dass die Serie wenig liebevoll mit ihren Charakteren umgeht. Die wenigen Figuren, die tatsächlich bis zur heißersehnten achten Staffel überlebt haben, sind der treuen Community dabei mittlerweile besonders ans Herz gewachsen. Wie Arya-Darstellerin Maisie nun aber verrät, schlägt der Tod im Finale noch einmal richtig zu!

Im Interview mit Entertainment Weekly erklärt die Schauspielerin: "In diesem Jahr gibt es viele Todesfälle." Wen genau es trifft, offenbart die 21-Jährige natürlich nicht. Doch Maisie verriet noch eine weitere Tatsache: Die letzte Staffel soll zahlreiche Referenzen zur ersten beinhalten. So viele, dass sich Maisie nach Lesen des Skripts Staffel eins noch einmal angesehen habe: "Da sind so viele Szenen, die sich ähneln. Ich habe sie auch angeschaut, um mich an den Bogen zu erinnern, den ich bereits geschlagen habe. Ich wollte, dass sich für Arya der Kreis schließt und sie nach einer Art Normalität wie in jüngeren Jahren sucht."

Was Maisie an der finalen Staffel besonders gut gefällt: Sie soll mit Sansa-Darstellerin und Real-Life-BFF Sophie Turner (23) vor der Kamera endlich als Team spielen. "In der letzten Staffel hatte es Sansa schwer, weil Jon mit seinem Penis gedacht hat und Sansa dadurch irgendwie verbittert wirkte. In dieser Staffel werden Arya und Sansa zusammenarbeiten und Jon zur Rede stellen."

Getty Images Maisie Williams bei der "Mary Poppins Returns"-Premiere im Dezember 2018

Getty Images Sophie Turner bei der Comic Con in New York

United Archives GmbH/ActionPress Sophie Turner und Maisie Williams in "Game of Thrones", Staffel 7

