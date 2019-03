Germany's next Topmodel-Kandidatin Theresia Fischer hat ihren Mr. Right längst gefunden: Sie ist nämlich bereits verlobt! Das Besondere an ihrer Beziehung: Ihr zukünftiger Mann Thomas Behrend ist 28 Jahre älter als sie. Außerdem hat er schon einen Sohn. Wie macht sich die 26-Jährige in der Rolle der Stiefmama? "Ich glaube schon, dass Theresia ein sehr guter Mutter-Ersatz ist, gar keine Frage. Das zeigt sich einfach jetzt, wo mein Sohn zum Beispiel aufs Gymnasium gekommen ist und er natürlich auch sehr viel Hilfe in der Schule braucht, um die schwierige Phase durchzustehen", erklärte Thomas im Promiflash-Interview.



