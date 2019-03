Theresia Fischer ist wohl eine der auffälligsten Kandidatinnen in der diesjährigen Germany's next Topmodel-Staffel. Sie erregt nicht nur mit ihrem ungewöhnlichen Look und ihrer stets lebensfrohen Art Aufmerksamkeit, sondern auch mit ihrem Privatleben. Der Grund? Theresia liebt einen 54-jährigen Mann, mit dem sie sich sogar bereits verlobt hat. Doch wie kam es zu dieser ungewöhnlichen Liaison mit 28 Jahren Altersunterschied? Ihr Partner Thomas Behrend erzählt nun gegenüber Promiflash die Anfänge der Turtelgeschichte.



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de