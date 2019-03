Am 15. April kommt die finale Staffel von Game of Thrones raus – die Fans soll ein grandioses Finale erwarten! Für die Hauptdarsteller geht mit dem Abschluss der HBO-Serie aber auch eine Ära zu Ende. Auch Bran-Darsteller Isaac Hempstead Wright (19) blickt mit einem tränenden Auge auf seinen letzten Drehtag, wie er Promiflash verraten hat: "Es war ein sehr emotionaler Tag. Ich hätte nicht erwartet, dass es so traurig wird. Aber in Kürze hatte mich eine Tränenflut überkommen und das ging vielen anderen genau so."



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de