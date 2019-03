Zoff um Jens Büchners (✝49) Erbe? Nicht, wenn es nach seiner Witwe Daniela (41) geht! Nach dem Tod des Goodbye Deutschland-Kult-Auswanderers am 17. November ist sie stets darum bemüht, den Patchwork-Familienfrieden zu wahren: Fairness wird bei ihr groß geschrieben. Den Erlös des "Goodbye Jens"-Benefizkonzertes in Höhe von 80.000 Euro teilte die 41-Jährige gleichmäßig unter Jens' fünf leiblichen und den drei Stiefkindern auf. Jens' Ex Jennifer Matthias fürchtet hingegen, ihr Sohn Leon könnte kein Andenken an seinen Papa erhalten. "Leon gehört zur Familie und ist jederzeit und immer herzlich willkommen", wehrt sich Danni im interview mit Closer gegen Jennys Vorwürfe.



