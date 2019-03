Theresia Fischers Beine sind jetzt 8,5 Zentimeter länger! Jahrelang war die Germany's next Topmodel-Kandidatin gemobbt worden. Um ihr Selbstbewusstsein nach den verbalen Attacken wieder aufzubauen, entschied sich die Blondine für eine Beinverlängerung. Im Promiflash-Interview verrät ihr Verlobter Thomas Behrend, welche Strapazen die Hamburgerin dabei über sich ergehen ließ: "Der Chirurg durchtrennt den Oberschenkelknochen. Und in diese Markhöhle wird dann ein Teleskop eingeführt, das mit Schrauben an den oberen und unteren Teil des Oberschenkels festgesetzt wird. Und dann fährt dieses Teleskop mechanisch immer ein bisschen weiter aus und streckt dabei Sehnen und Muskulatur über einen sehr langen Zeitraum", beschreibt er den schmerzhaften Vorgang.



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de