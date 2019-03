Zweite Runde für Isabell Horn (35)! Vor zwei Jahren bekam die Schauspielerin mit ihrem Liebsten Jens Ackermann ihren ersten Familienzuwachs. Mit Töchterchen Ella sind die beiden Eltern total happy. Doch damit war die Familienplanung der ehemaligen GZSZ-Darstellerin noch nicht abgeschlossen. Isabell und Jens erwarten nun ihre nächstes Kind. Mittlerweile wissen sie sogar, welches Geschlecht das Baby haben wird – und verrieten es nun auch der ganzen Welt!

Jetzt ließ Isabell bei "The Isi Life" auf Youtube die Bombe platzen: Es wird ein Junge! Es habe lange gedauert, bis man das Geschlecht genau bestimmen konnte, doch durch die Feindiagnostik beim großen Ultraschall wissen es die Eltern jetzt ganz sicher: "Ein kleiner Penis wächst in mir heran, ich bin ganz stolz drauf", freut sich die werdende Mama. Ist damit ihr Wunsch eines Jungen in Erfüllung gegangen? "Nee, das war uns dieses Mal wirklich egal. Wir sind einfach glücklich und dankbar, dass das Kind gesund ist", verriet Isabell einige Tage zuvor bereits im Gespräch mit Promiflash.

Fast zeitgleich mit der Verkündung des Geschlechts feierten Isabell und Jens einen weiteren wichtigen Tag: Ihre kleine Ella wurde am vergangenen Samstag zwei Jahre alt! "Wir sind jedes Mal aufs Neue überrascht, wie schnell doch die Zeit verfliegt", schreibt Isabell am Sonntag auf Facebook.

Getty Images Jens Ackermann und Isabell Horn

Anzeige

action press Isabell Horn bei der Berlinale 2019

Anzeige

Instagram / dieisabellhorn Isabell Horn mit ihrer Tochter Ella

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de