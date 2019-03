Romantiker oder Schürzenjäger? Als Bachelor vergab Paul Janke (37) seine letzte Rose damals an das Model Anja Polzer (34). Doch schon kurz nach dem Ende der Show gingen die beiden wieder getrennte Wege. Seither gilt das Nordlicht als Dauer-Junggeselle, der sein Leben als Single in vollen Zügen genießt. Doch ist der ehemalige Rosenkavalier tatsächlich so sprunghaft, wie alle denken? Nun hat er verraten, mit wie vielen Frauen er tatsächlich bereits in die Kiste war!

Im Rahmen der Sendung Stars im Spiegel zeigte sich Paul nun in Plauderlaune und beantwortete ganz intime Fragen zu seinem Privatleben. Mit einer Frage tat er sich jedoch schwer: Als Moderatorin Sonja Zietlow (50) von ihm wissen wollte, mit wie vielen Frauen er bereits geschlafen habe, antwortete Paul zögerlich, aber mit einem breiten Grinsen im Gesicht. "So 19", schätzte der Hamburger die Zahl seiner bisherigen Partnerinnen. Doch sowohl die Zuschauer als auch seine Interviewpartnerin Sonja nahmen ihm das nicht ganz ab: Sie vermuteten, dass Paul schon weitaus mehr Frauenherzen erobern konnte.

Ganz so unromantisch, wie alle glauben, ist Paul allerdings gar nicht – behauptet zumindest er selbst. "Es ist jetzt nicht so, dass ich die letzten sieben Jahre keine Frau kennengelernt hab. Ich hatte sogar auch längere Beziehungen", hatte er bereits vor Kurzem in einem Interview beteuert. Das Problem sei nur, dass bisher eben noch nicht die Richtige dabei gewesen sei, so der Chippendales-Moderator weiter.

P.Hoffmann/WENN.com Paul Janke bei der Goldenen Henne 2018 in Leipzig

Instagram / jankepaul Paul Janke, Ex-Bachelor

Starpress/WENN.com TV-Star Paul Janke auf Mallorca

