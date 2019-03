Sabrina Mockenhaupt (38) soll bei Let's Dance die Sau und vor allem ihre Sexiness rauslassen. Schon in der vergangenen Woche kritisierte besonders Jury-Urgestein Joachim Llambi (54), dass sich die ehemalige Olympionikin einfach noch zu steif bewege. Und auch in Show Nummer zwei musste sich Mocki wieder einmal anhören, dass ihre Bewegungen nicht geschmeidig genug wären. Im Promiflash-Interview gesteht die Ex-Soldatin jetzt: Ihr geht die Debatte rund um ihre Eleganz so langsam auf den Keks!

"Letzte Woche hat's mich nicht genervt, da fand ich es schon gerechtfertigt", gestand Sabrina gegenüber Promiflash. In der letzten Folge habe man jedoch eine deutliche Entwicklung gesehen: "Und ich habe wirklich versucht, mit der Kamera zu spielen und hatte richtig Spaß", beteuerte die 38-Jährige. Auch Tanzpartner Erich Klann (31) habe die harte Bewertung verwundert: "Erich hat sich richtig gefreut, weil er wusste, wie viel wir trainiert haben und dann kommt so ein Urteil, da waren wir ein bisschen traurig." Für die kommende Folge zeigte sie sich jedoch zuversichtlich: "Nächste Woche treten wir nicht mehr auf dem Sexy-Thema rum, da sind wir sexy. Das machen wir einfach, egal, was der Llambi sagt."

Dabei hatte Mocki von der Styling-Crew zuletzt sogar extra Extensions bekommen, durch die sie sich anmutiger fühlen sollte: "Weil du bewegst dich ja schon anders als Frau mit langen Haaren", erklärte die Autorin und verriet weiter: "Erich hat mir die Woche sogar ein Kleid angezogen, damit ich mal mit einem Kleid rumlaufe, weil in Sportklamotten gehst du halt nicht sexy." Ob sie auch die Jury noch von ihrer damenhaften Seite überzeugen können wird?

Alle Infos zu "Let's Dance" im Special bei RTL.de.

TV NOW / Gregorowius Erich Klann und Sabrina Mockenhaupt in Show zwei von "Let's Dance"

Getty Images Joachim Llambi im "Let's Dance"-Finale 2018

TV NOW / Gregorowius Erich Klann und Sabrina Mockenhaupt, "Let's Dance" Show zwei

