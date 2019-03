Jan Meyer (28) und seine Liebste Ana sind in Couple-Plauderlaune! Das ApeCrime-Mitglied zeigt in den vergangenen Monaten erstmals, dass er in festen Händen ist. Mittlerweile haben er und seine Freundin schon einen eigenen YouTube-Kanal, auf dem sie jetzt ihren Abonnenten einen intimen Einblick in ihr Beziehungsleben geben: Sie verraten in einem Liebes-Talk, wie sie sich im August vergangenen Jahres kennengelernt haben! Auf einer Dating-App funkt es zwar – aber sofort treffen sie sich damals noch nicht. "15 Tage, also zwei Wochen später, haben wir uns erst das erste Mal getroffen. Und was mir da aufgefallen ist: Wir saßen die ganze Zeit da am Rhein und ich hab nicht ein einziges Mal auf’s Handy geguckt", erinnert sich die brünette Beauty an der Seite des Netz-Promis.



