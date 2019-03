Eigentlich ist Yovana Mendoza Ayres als vegane YouTuberin bekannt und wird von ihrer Fanbase geliebt! In ihren Videos stellt sie fleischfreie Rezepte vor und schwärmt von ihrer Liebe zu Obst und Gemüse. Doch aktuell macht sie eine Ernährungsumstellung durch – und isst plötzlich wieder Fisch und Eier! Ihre Community ist von dieser Offenbarung schockiert. Doch was steckt hinter der Entscheidung der 29-Jährigen? In einem Clip auf YouTube erklärt sie, dass sie diese Lebensmittel in ihre Ernährung integriert, weil sie in den vergangenen Jahren mit etlichen gesundheitlichen Problemen zu kämpfen hatte.



