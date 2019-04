Sie spricht ganz offen darüber, wie es um ihre Beziehung steht: Seit sieben Monaten sind Hana Nitsche (33) und ihr Verlobter Chris Welch stolze Eltern einer Tochter. Immer wieder gibt vor allem die Neu-Mami ihren Fans Einblicke in ihren Alltag mit Baby. Promiflash traf die 33-Jährige vor wenigen Tagen beim Milka-Oster-Event in Düsseldorf. Ganz offen sprach Hana dort im Interview über die kleinen Eltern-Problemchen und wie ein Kind ihr Leben verändert habe: "Das stellt die Beziehung allerdings auf die Probe, also wir haben da echt unsere Höhen und Tiefen..."



