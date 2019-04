Endlich äußert sich auch Ex-Germany's next Topmodel-Kandidatin Jasmin zu dem Prügel-Skandal in der Sendung. In Folge sieben war die Frankfurterin ihrer damaligen Kontrahentin Lena gegenüber handgreiflich geworden. Während Letztere und auch einige ihrer Mitstreiterinnen längst zur Ausnahme-Situation Stellung bezogen, hielt sich Jasmin bisher zurück. Auf Instagram holt sie das jetzt nach und macht deutlich: "Sorry, ich entschuldige mich dann nicht einfach so dafür, dass ich sie geschlagen habe, weil ich stehe komplett dazu."



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de