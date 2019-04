Das Aus bei Germany's next Topmodel traf sie hart! In der achten Folge der diesjährigen Staffel wurde es so richtig emotional: Heidi Klum (45) sah in Kandidatin Melissa nicht genügend Topmodel-Potenzial – und schickte sie nach Hause. Die Blondine brach daraufhin heftig in Tränen aus. Gegenüber Promiflash schilderte Melissa jetzt, was in diesem Moment in ihr vorging: "Meine Emotionen haben verrückt gespielt, sie waren außer Kontrolle und ich konnte sie nicht steuern. Ich habe mich einfach hilflos gefühlt und wusste nicht, wohin mit mir."



