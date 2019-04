Gibt sie ihrer Beziehung noch eine zweite Chance? In der vergangenen Woche hatte Mel B. (43) mit einer pikanten Enthüllung für Aufsehen gesorgt: Die Sängerin gestand, einen One-Night-Stand mit ihrer Spice Girls-BFF Geri Halliwell (46), heute Horner, gehabt zu haben. Auch jetzt steht erneut das Liebesleben der Musikerin im Mittelpunkt. Im Jahr 2006 trennte sich Mel von ihrer damaligen Freundin Christine Crokos. Nun sollen die beiden Frauen wieder anbandeln!

Ein Kommentar unter einem Instagram-Schnappschuss von Mel hatte die Gerüchteküche zum Brodeln gebracht. Zu einem Foto ihrer Verflossenen, auf dem sie nur Unterwäsche und ein Haarband trägt, soll die Regisseurin laut The Sun geschrieben haben: "Oh, Junge! Bring das ja nicht zum Dinner mit mir mit." Die britische Zeitung will daraufhin von Insidern erfahren haben, dass die 43-Jährige und ihre Ex ein Dinner-Date planen, sobald Mel ihren Urlaub in Palm Springs beendet habe. "Mel hat noch immer eine starke Verbindung zu Christine, auch wenn es mehr als zehn Jahre her ist, dass sie sich getrennt haben", verriet eine Quelle.

Die beiden Frauen hatten sich nach rund vier Jahren getrennt – nachdem Christine zu besitzergreifend geworden sei. Diese Beziehung soll aber nicht Mels einzige zu einer Frau gewesen sein: Wie Freunde nun gegenüber Daily Mail auspackten, war die Nacht mit Geri wohl keine einmalige Sache. Die beiden sollen sogar ein Jahr lang zusammen gewesen sein!

Getty Images Mel B. und Geri Horner bei den Brit Awards 2010

Frazer Harrison/Getty Images Mel B. bei "America's Got Talent"

Getty Images Mel B. beim NBC Summer Press Day 2018

