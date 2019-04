Sie können ihren zweiten großen Tag kaum noch erwarten: Im November 2017 gaben sich Sarah (27) und Dominic Harrison (27) das erste Mal im Kreise ihrer Familie das Jawort. Schon damals war schnell klar, dass die beiden noch ein zweites Mal heiraten werden. Mittlerweile rückt auch dieser Tag immer näher. Promiflash traf die beiden am Rande der Glow by dm in Stuttgart und entlockte dem Paar neue Hochzeitsdetails. "Wir können schon gar nicht mehr abwarten, uns beiden noch mal das Jawort zu geben. [...] Es wird sensationell werden”, erzählte Sarah ganz aufgeregt im Interview.



