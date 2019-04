The Game (39) kann den Tod von Nipsey Hussle (✝33) noch kaum begreifen. Der Rapper kam am vergangenen Sonntag nach einer Schießerei vor seinem Modegeschäft ums Leben. Für seinen Kollegen sind die Umstände der Schreckenstat wenige Stunden später ein großer Schock. "In seiner eigenen Hood, vor seinem eigenen Geschäft. Er versuchte doch nur, den Menschen zu helfen. Das ist so verrückt. Ich kann gar nicht schlafen, weil ich davon so angewidert bin", offenbart The Game in seiner Instagram-Story.



