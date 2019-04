Dagi Bee (24) hat einiges durchstehen müssen! Heute gehört die Influencerin zu den bekanntesten und beliebtesten YouTubern überhaupt. Aber wo Erfolg ist, ist Hate bekanntlich nicht fern – das musste der Web-Star im Laufe seiner Karriere immer wieder am eigenen Leib erfahren. Während Dagis Auftritt in der Vox-Sendung Der Vertretungslehrer ließ die Videoproduzentin emotional tief blicken und offenbarte: Wegen der Feindseligkeiten wollte ihre Mama sogar, dass sie ihre Netz-Karriere an den Nagel hängt!

Ob die Schülerinnen und Schüler wohl mit so einem Geständnis gerechnet haben? Nachdem sie selbst über Erfahrungen mit Mobbing gesprochen hatten, hielt auch ihre prominente Vertretungslehrerin nicht lange inne. Die 23-Jährige erzählte von einem schlimmen Shitstorm, den sie im Alter von 18 Jahren hatte ertragen müssen. "Kind hör auf damit, hör auf mit dem, was du machst, ich kann das nicht lesen, du bist mein Kind", soll Dagmars Mutter sie nach dem Durchlesen von unsensiblen Facebook-Kommentaren angefleht haben.

Auch Dagi selbst hatten diese Meinungen damals zu schaffen gemacht: "Meine Psyche war total am Arsch, ich hab so viel geheult", erinnerte sich Dagi in der Sendung. Allerdings habe sie ihren Kritikern nicht die Genugtuung gegeben, aufzuhören – dieser Schritt sei es nicht wert gewesen. Darüber sei sie heute sehr froh und ihre Ehrlichkeit rechneten ihr auch ihre Zuhörer in der Show sehr an!

MG RTL D / Guido Engels Dagi Bee bei "Der Vertretungslehrer" auf Vox

MG RTL D / Guido Engels Dagi Bee bei "Der Vertretungslehrer" auf Vox

Instagram / dagibee Dagi Bee, YouTuberin

