Dieses Wiedersehen hätte in die Hose gehen können! Am Samstag mischten sich die beiden Bachelor-Babes Vanessa Prinz und Ernestine Palmert unter die Stars und Sternchen auf der Glow by dm in Stuttgart. Die beiden waren jedoch nicht die einzigen Vertreter der vergangenen Staffel der Kult-Kuppelshow: Auch Rosenkavalier Andrej Mangold (32) und seine Auserwählte Jennifer Lange posierten im Blitzlichtgewitter der Fotografen! Doch hatten die Girls und der Hahn im Korb eigentlich Bammel vor dem ersten Aufeinandertreffen seit der TV-Ausstrahlung? Keinesfalls. "Ich freue mich auf jeden Fall! Lange nicht gesehen", strahlte Jenny im Interview mit Promiflash, als sie ihre einstigen Mitstreiterinnen erblickte.



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de