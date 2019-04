Da verging sogar Klaudia Giez (22) das Lachen! Eigentlich feiern Fans die ehemalige Germany's next Topmodel-Kandidatin für ihre gute Laune, doch vor Kurzem versetzte ein Vorfall in einer Berliner U-Bahn die Influencerin in Schockstarre: Sie wurde sexuell belästigt. "Ich bin in der U-Bahn und gehe raus. Da sind dann Treppen, die man raufgehen muss. Und dann bin ich die Rolltreppen hoch und dann kam ein Junge und hat mir an den Hintern gegrapscht", erinnert sich die 22-Jährige im Promiflash-Interview auf der GLOW an die Ereignisse.



